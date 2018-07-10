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Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта

Аэропорт "Борисполь"
17:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Аэропорт "Харьков" отказался принять самолет с 330-ю туристами из Египта 10 июля, поэтому посадка состоится в аэропорту "Борисполь" в 19:00.

Туроператор Join UP на своем сайте сообщил, что обеспечит трансфер автобусами из Киева в Харьков.

"Как стало известно сегодня из официального письма, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure, который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-Эль-Шейх-Харьков по заказу туроператора Join UP! Вместо Харькова посадка самолета состоится в Киеве, в аэропорту "Борисполь". Самолет будет принят аэропортом "Борисполь" в 19:00", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что аэропорт "Харьков" в период с 5 июня по 9 июля 2018 года уже успешно принимал самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure, который выполнял аналогичные рейсы в Египет. Все разрешения на вылеты прошлых рейсов подтверждены Госавиаслужбой Украины. Причиной сегодняшнего решения аэропорта "Харьков" стала дополнительная проверка способности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 в аэродроме кода 4С Харьков, одобренная во время совместного совещания с Госавиаслужбой Украины от 9 июля 2018 года.

"На время прохождения проверок по процедуре аэропорт не сможет принимать рейсы воздушных судов типа Airbus 330, но будет иметь возможность восстановить их сразу после установления отсутствия каких-либо рисков. Соответственно рейс KUP 5311 по маршруту Харьков - Шарм-Эль-Шейх от 10.07.2018 будет отправлен также из Киева", - говорится в сообщении.

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Туристам, которые летят с отдыха, туроператор Join UP! срочно запланировал "трансфер комфортабельными автобусами из Киева в Харьков, заказал напитки и горячее питание".

"Туристам, которые должны вылетать из Харькова рейсом KUP 5311, компания обеспечивает максимально удобные условия во время трансфера Харьков-Киев. Компания просит прощения у туристов, которые оказались в этой ситуации", - отмечает туроператор.

С представителем компании туристы могут связаться по телефону 044 303-9-303 - с учетом потребности туристов линия теперь работает круглосуточно.

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Новости Украины, Аэропорт "Борисполь", Аэропорт Харьков, Египет, Киев, Самолет с Египта.
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