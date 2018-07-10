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В Украине зарегистрирован очередной случай заболевания дифтерией

Больница
17:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киевской области зарегистрирован третий случай заболевания дифтерии, заболел 15-летний подросток, диагноз был подтвержден лабораторно.

Подросток в возрасте 15 лет получил дозу противодифтерийной сыворотки и в настоящее время находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы в г. Боярке.

В ведомстве также отметили, что в стране уровень охвата вакцинацией от данного заболевания по-прежнему остается низким – в 2017 году все три дозы вакцины от дифтерии получили менее половины детей в возрасте 18 месяцев.

ЦОЗ призвал к иммунопрофилактике – полной вакцинации (тремя дозами) детей, а также ревакцинации взрослых каждые десять лет и уточнил, что по состоянию на 1 июня в стране имелось в наличии 2,2 млн доз вакцин АКДС, 557 тыс. доз АДС-М 5,2 млн доз и 800 доз противодифтерийной сыворотки, полученной в качестве гуманитарной помощи в конце 2017 года.

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Дифтерия - это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся воспалением преимущественно слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Единственным способом защиты от дифтерии и предотвращения опасных осложнений является вакцинация.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины включил в номенклатуру лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые закупаются международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, специфические сыворотки и иммуноглобулины, отсутствующие в стране с 2014 года из-за отсутствия регистрации. Среди них сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии.

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Все по теме:

Новости Украины, Вакцыны, Дифтерия, Заболевания дифтерии, Кабинет Министров Украины, Кабмин, Киевская область, Украина, ЦОЗ.
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