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Абитуриенты сдают экзамен в магистратуру по иностранному языку

Экзамен
09:41 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня, 11 июля, украинские абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО в магистратуру.

В среду, 11 июля, с 8:45 до 9:45 украинские абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку по технологии ВНО в магистратуру. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"11 июля 2018 года с 8:45 до 9:45 поступающие в магистратуру будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку по технологии ВНО", — говорится в сообщении.

Напоминаем, в этом году тестирование по технологии ВНО для поступления в магистратуру будут сдавать поступающие на специальности отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

В частности, все они должны пройти ЕВИ по иностранному языку — английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому. Поступающие на "Право" и "Международное право" кроме ЕВИ будут сдавать также единый специальный вступительный экзамен (ЕСВЭ) по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям.

Названа дата, когда абитуриенты могут подавать документы в вузы

Основная сессия ЕВЭ состоится 11 июля, ЕСВЭ — 13 июля.

Отметим, что во время кампании ВНО-2018 пороговый балл от общего количества сдававших ВНО, преодолели по иностранным языкам: английскому языку — 87%, немецкой — 82%, французскому — 86%, испанскому — 88%.

Внешнее независимое оценивание проходило с 22 мая по 13 июня. Всего на тестировании в 2018 году было зарегистрировано 335 843 человек.

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Новости Украины, Абитуриенты, Вступительный экзамен, Вступление, Иностранный язык, Магистратура, МОН.
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