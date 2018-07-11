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В оккупированном Крыму скончался внук Брежнева

Андрей Брежнев
11:29 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В оккупированном Крыму от инфаркта умер 57-летний внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей.

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в оккупированном Крыму от инфаркта. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик, передает ТАСС.

"Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт", - сказал Кнырик.

По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии "Родина".

СМИ отмечают, что во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму России. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей.

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Новости Украины, Андрей Брежнев, Внук, Генсекретарь ЦК КПСС, Инфаркт, Леонид Брежнев, Умер.
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