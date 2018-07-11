В налоговом комитете парламента рассказали о ставках на ввоз авто

Налоговый комитет парламента предлагает одинаковые ставки на ввоз автомобилей как для "евроблях", так и для официальных дилеров. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Те законопроекты, представленные комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, касаются именно нового подхода в определении ставки - 50 евро за тысячу кубических сантиметров для авто на бензиновых двигателях, и 75 евро за тысячу кубических сантиметров для авто на дизельных двигателях. К этой базовой ставке применяются два коэффициента объема двигателя и возраста (авто - прим. ред.). Это понятно, логично и самое главное - этими ставкам смогут воспользоваться все граждане Украины. Нельзя делать исключения для одних людей, и при этом государство в будущем будет нести ответственность", - подчеркнула Н.Южанина.

Она пояснила, что исключение в пошлинах по авто на "евробляхах" может привести к тому, что граждане, заплатившие налоги и пошлины при покупке автомобилей в магазинах дилеров, "смогут подавать иски в нашу страну".

"Именно из-за возвращения уплаченных налогов - этого делать нельзя. Должны быть логические ставки для всех граждан Украины", - резюмировала нардеп.