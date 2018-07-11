ГПСУ запретила въезд в Украину еще одному российскому актеру

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили на территорию страны из Молдовы российского актера Антона Макарского, который ранее нарушил правила въезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым и выезда из нее.

"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Маяки" выявили гражданина России Макарского А. Во время пограничного контроля в отношении него выполнено поручение одного из правоохранительных органов Украины и установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию АР Крым. На полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ и, конечно, незаконно пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории", - сообщается на сайте погранведомства.

А.Макарскому запрещен въезд в Украину сроком на три года.

По данным Госпогранслужбы, на данное время определено почти три тысячи человек, которые незаконно находились на временно оккупированной территории Крыма. В отношении почти 130 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства, которые незаконно посещали Крым, принято решение о запрете въезда в Украину.