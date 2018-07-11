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Изменился порядок выдачи удостоверений пострадавшим в результате ЧАЭС

Здание Кабмина
13:51 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правительство приняло новый порядок выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Кабинет министров Украины ввел новый порядок выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий и испытаний, учений с применением ядерного оружия. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду.

Документ предусматривает создание региональных комиссий по определению статуса пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, что должно обеспечить единый подход к рассмотрению ими документов и принятия обоснованных решений для определения и подтверждения соответствующего статуса.

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Кроме того, утверждены новые образцы бланков удостоверений для пострадавших граждан, отнесенных к категории 1, в которых предусмотрено разграничение по категориям "Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" и "Потерпевший от Чернобыльской катастрофы", а также новые образцы бланков удостоверений для лиц, которые участвовали в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях и учениях с применением ядерного оружия (категория 1, 2 или 3) и пострадали от радиационного облучения.

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Все по теме:

Новости Украины, Выдача удостоверений, Кабмин, Новый порядок, Пострадавшие, ЧАЭС, Чернобыльцы.
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