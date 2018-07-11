Сотни украинских туристов не могут вылететь из Турции

Украинские туристы уже вторые сутки не могут вылететь в Киев из турецкого города Антальи. Об этом сообщает пресс-служба туроператора Join UP!.

"По состоянию на 12:30 авиаперевозчиком Anda Air рейс SVV2162 самолета Анталия - Киев по техническим причинам перенесен на 17:30. Туроператор Join UP! организовал размещение туристов в гостинице Анталии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что людей обеспечили напитками и горячим питанием. Также их поселили в отель, а как только аэропорт подтвердит время вылета, им будет обеспечен трансфер.