Прогноз погоды в Украине на 12 июля: жара, но пройдут кратковременные дожди

В четверг, 12 июля, в Украине ожидается солнечная погода, однако в ряде регионов пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко.

"Дожди с грозами прольются на северо-востоке и востоке, кроме Донбасса. В центре - скорее всего, на Полтавщине и Винниччине. И все. Север - на Сумщине. Запад - периодические дожди. Юг - солнце и жара", - отметила она.

По словам Диденко, на западе будет +20+26 градусов тепла, на остальной территории - +25+30, на юге и востоке - +27+33 градуса. В Киеве завтра без существенных осадков, только к вечеру пройдет небольшой дождь, ожидается +28 градусов тепла.

В Украине 12 июля, кроме юга, ожидаются дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"12 июля в Украине, кроме Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей грозы; днем в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской области местами сильные дожди, в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях кое-где шквалы 15-20 м/с", - идет речь в сообщении.

В Киеве завтра без существенных осадков, только вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице прогреется до +28 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 12 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +28...+30

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29

Напомним, Минздрав обнародовал список из 114 пляжей в разных регионах Украины, которые не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение.