Прогноз погоды в Украине на 12 июля: жара, но пройдут кратковременные дожди
Новости Украины: Погода в четверг, 12 июля, в Украине будет жаркой, однако местами пройдут дожди.
В четверг, 12 июля, в Украине ожидается солнечная погода, однако в ряде регионов пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко.
"Дожди с грозами прольются на северо-востоке и востоке, кроме Донбасса. В центре - скорее всего, на Полтавщине и Винниччине. И все. Север - на Сумщине. Запад - периодические дожди. Юг - солнце и жара", - отметила она.
По словам Диденко, на западе будет +20+26 градусов тепла, на остальной территории - +25+30, на юге и востоке - +27+33 градуса. В Киеве завтра без существенных осадков, только к вечеру пройдет небольшой дождь, ожидается +28 градусов тепла.
В Украине 12 июля, кроме юга, ожидаются дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"12 июля в Украине, кроме Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей грозы; днем в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской области местами сильные дожди, в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях кое-где шквалы 15-20 м/с", - идет речь в сообщении.
В Киеве завтра без существенных осадков, только вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице прогреется до +28 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 12 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +28...+30
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +32...+34
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +30...+32
Киев – +27...+29
Напомним, Минздрав обнародовал список из 114 пляжей в разных регионах Украины, которые не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение.