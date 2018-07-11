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Супрун назвала здоровые привычки, увеличивающие продолжительность жизни

Бег
16:42 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала привычки, которые увеличивают продолжительность жизни на 2 года.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года.

"Просто представьте, что, например, ежедневная физическая активность в течение 30 минут не просто сделает вас здоровыми, но и продлит жизнь", - пишет Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, цифру плюс два года благодаря здоровым привычкам ученые определили после исследования среди 120 тысяч человек в течение 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и обнаружили пять здоровых привычек, которые предотвращают болезни.

"Это здоровое питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ или по крайней мере умеренное употребление алкоголя", - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

По словам Супрун, люди, которые имели хотя бы одну из них - жили в среднем на два года дольше. А те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше.

Люди, которые пренебрегали здоровыми привычками, гораздо чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

"Попробуйте постепенно интегрировать в свою жизнь какую-то здоровую привычку, которая вам больше нравится. Начните правильно питаться или же выйдите на легкую пробежку - и все другие здоровые привычки также подтянутся", - советует и.о. главы Минздрава.

 Как сообщалось ранее, Супрун считает, что ношение бахил в больницах совершенно не нужно.

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Новости Украины, Здоровье, Минздрав, Привычки, Продолжительность жизни, Увеличение, Ульяна Супрун.
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