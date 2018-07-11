Супрун назвала здоровые привычки, увеличивающие продолжительность жизни

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года.

"Просто представьте, что, например, ежедневная физическая активность в течение 30 минут не просто сделает вас здоровыми, но и продлит жизнь", - пишет Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, цифру плюс два года благодаря здоровым привычкам ученые определили после исследования среди 120 тысяч человек в течение 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и обнаружили пять здоровых привычек, которые предотвращают болезни.

"Это здоровое питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ или по крайней мере умеренное употребление алкоголя", - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

По словам Супрун, люди, которые имели хотя бы одну из них - жили в среднем на два года дольше. А те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше.

Люди, которые пренебрегали здоровыми привычками, гораздо чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

"Попробуйте постепенно интегрировать в свою жизнь какую-то здоровую привычку, которая вам больше нравится. Начните правильно питаться или же выйдите на легкую пробежку - и все другие здоровые привычки также подтянутся", - советует и.о. главы Минздрава.

Как сообщалось ранее, Супрун считает, что ношение бахил в больницах совершенно не нужно.