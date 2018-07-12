Сегодня православные христиане празднуют День Петра и Павла: приметы этого дня

Вместе с тем в этот день заканчивается Петровка - пост, который длился в течение нескольких недель. Петр и Павел, согласно Евангелию, были учениками Иисуса Христа. По преданию, апостол Петр был старшим братом апостола Андрея, и до встречи с Христом носил имя Симон. Апостольское имя Петр - с греческого "камень" или "скала" - дал ему Иисус Христос, когда позвал идти за собой как ученика и последователя.

В то же время Иисус Христос наделил своего ученика способностью исцелять людей и быть защитником рыбаков. Петр первым из всех апостолов поверил в божественное предназначение Иисуса Христа и был особенно предан Ему. Именно Петр был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения.

Судьба апостола Павла тоже была не простой. Сначала, как известно из Евангелия, он носил еврейское имя Савл и только после крещения получил имя Павел. По происхождению он принадлежал к фарисеям, которые отличались особой преданностью в выполнении всех религиозных обрядов и обычаев, которые были завещаны предками.

Сначала проповедь Апостолов Христовых вызвала его горячее негодование, и Савл стал одним из их гонителей. Он получил от иудейских первосвященников полномочия отправиться в Дамаск для уничтожения в этом городе всех последователей христианского учения, однако, на пути в Дамаск, был обращен к Христовой вере Самим Господом. После этого Савл крестился и стал ревностным и, очевидно, самым активным проповедником и строителем Христовой Церкви, а также выдающимся теологом и апологетом христианства.

Почитать святых апостолов Петра и Павла православные стали сразу после их смерти, а места, где они приняли мученическую смерть, стали почитаться как священные.

В давние времена в Украине к празднику Петра и Павла готовились очень тщательно. Белили дома, украшали стены дома "рушниками", убирали во дворе. Рано утром празднично убранные люди вместе с детьми отправились в церковь. После праздника Петра и Павла в Украине начинается жатва.

В этот день существуют такие приметы:

Если на Петра один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Дождь на Петра и Павла – уродится рожь.

Как идет на Петра дождь, будет гнить картофель.

Петровки холодные – год голодный.

Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

По Петру и по теплу.

На Петра – вода теплая.

Петровка проходит – половины лета нет