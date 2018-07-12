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Сегодня православные христиане празднуют День Петра и Павла: приметы этого дня

Петра и Павла
08:32 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото: www.ukrinform.ru

Новости Украины: Сегодня, 12 июля, христиане восточного обряда отмечают День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Вместе с тем в этот день заканчивается Петровка - пост, который длился в течение нескольких недель. Петр и Павел, согласно Евангелию, были учениками Иисуса Христа. По преданию, апостол Петр был старшим братом апостола Андрея, и до встречи с Христом носил имя Симон. Апостольское имя Петр - с греческого "камень" или "скала" - дал ему Иисус Христос, когда позвал идти за собой как ученика и последователя.

В то же время Иисус Христос наделил своего ученика способностью исцелять людей и быть защитником рыбаков. Петр первым из всех апостолов поверил в божественное предназначение Иисуса Христа и был особенно предан Ему. Именно Петр был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения.

Петра и Павла 2018: традиции празднования православными христианами

Судьба апостола Павла тоже была не простой. Сначала, как известно из Евангелия, он носил еврейское имя Савл и только после крещения получил имя Павел. По происхождению он принадлежал к фарисеям, которые отличались особой преданностью в выполнении всех религиозных обрядов и обычаев, которые были завещаны предками.

Сначала проповедь Апостолов Христовых вызвала его горячее негодование, и Савл стал одним из их гонителей. Он получил от иудейских первосвященников полномочия отправиться в Дамаск для уничтожения в этом городе всех последователей христианского учения, однако, на пути в Дамаск, был обращен к Христовой вере Самим Господом. После этого Савл крестился и стал ревностным и, очевидно, самым активным проповедником и строителем Христовой Церкви, а также выдающимся теологом и апологетом христианства.

Петров пост: что можно и нельзя делать в эти дни

Почитать святых апостолов Петра и Павла православные стали сразу после их смерти, а места, где они приняли мученическую смерть, стали почитаться как священные.

В давние времена в Украине к празднику Петра и Павла готовились очень тщательно. Белили дома, украшали стены дома "рушниками", убирали во дворе. Рано утром празднично убранные люди вместе с детьми отправились в церковь. После праздника Петра и Павла в Украине начинается жатва.

В этот день существуют такие приметы:

Если на Петра один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Дождь на Петра и Павла – уродится рожь.

Как идет на Петра дождь, будет гнить картофель.

Петровки холодные – год голодный.

Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

По Петру и по теплу.

На Петра – вода теплая.

Петровка проходит – половины лета нет

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Новости Украины, Петра и Павла, Петровка, Праздники, Религиозные праздники.
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