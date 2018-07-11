Петра и Павла 2018: традиции празднования православными христианами

Как и большинство православных праздников Петра и Павла имеет дуалистический характер: в нем соединены языческое и религиозное начала. Ведь известно, что когда царь Владимир окрестил Русь, поверх языческих праздников "наложили" христианские. Поэтому в этот день чествуют и знаменитых учеников Христа апостолов Петра и Павла, и языческих Перуна и Велеса.

Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла заканчивает самый короткий из многодневных постов - Петровский пост. Правда, есть одно "но": если праздник приходится на среду или пятницу, то пост продолжается, однако в любом случае в этот день уже разрешается есть рыбу. В 2018 году 12 июля - это четверг, поэтому воздерживаться от принятия пищи будет уже необязательно Православные отмечают этот день 12 июля, а католики - 29 июня (это то же 12 июля только по старому стилю).

История праздника

Православная церковь дала святым Петру и Павлу звание первоверховных. У Иисуса Христа было двенадцать ближайших учеников, апостолов, избранных Им для проповеди нашему миру благой вести о пришествии Спасителя, Царствии Небесном и устроении Церкви. Апостол Петр - один из этих двенадцати учеников Христа, любимейший собеседник Господа. А вот апостол Павел Иисуса во время Его земной жизни не видел, Павел узнал Христа уже после Его воскрешения.

Петра и Павла называют первоверховными апостолами для того, чтобы подчеркнуть их главенство между другими, это учителя учителей. При том, что и Петр, и Павел были столпами веры, они были абсолютно разными: и по происхождению, и по складу характеров. Отличались они и судьбами, и тем, каким путем пришли ко Христу.

Петр, чье имя с древнегреческого означает "скала", был несокрушимым в своих убеждениях. Ученик Христа видел Преображение, первым во время пути Иисуса на Голгофу признал, что тот является Сыном Божьим, а во время ареста Спасителя осмелился выхватить меч и отсечь ухо одному из слуг первосвященника. Но трижды, когда люди спрашивали, с кем он пришел к дому патриарха, Петр отрекался и не хотел признавать, что с Христом. Однако грех этот апостолу простили, а впоследствии он возглавил первую христианскую общину.

Петр и Павел

Веру в Иисуса по миру распространял и Павел, который до встречи со Спасителем устраивал христианам гонения. До крещения Павла звали Савл. Апостол Павел был язычником и никогда не видел Христа при жизни, однако удостоился увидеть спасителя уже после его воскресения, после чего стал ревностным христианином. Что привело Павла в Рим в дни, когда завершалась земная жизнь апостола Петра, неизвестно. Согласно легенде, по приказу Нерона Павел был арестован как христианин, подвергнут пыткам и был казнен через обезглавливание мечом.

К Господу двое проповедников отошли в один день: Петра распяли верх ногами, а Павлу отрубили голову. Такое наказание они понесли за то, что ревностно служили Всевышнему. Поэтому, наверное, люди с особым почтением вспоминают учеников Христовых. Не только молятся им, прося заступничества. Во многих селах до сих пор к этому празднику белят дома, украшают рушниками стены, убирают во дворах, а на само 12 июля караулят солнце, высматривают во сне любимого и заплетают косы березкам.

Кстати, почитать святых Петра и Павла стали практически сразу после их казни. А с появлением в 324 году первых храмов, возведенных в честь апостолов, день их памяти приобрел статус одного из самых почитаемых христианских праздников.

Что касается славян, то они начали отмечать этот праздник сразу после крещения Руси, то есть в 988 году. Стоит отметить, что первая привезенная на русскую землю икона, изображающая апостолов, до сих пор хранится в Новгородском Софийском соборе.

Традиции праздника

Это очень большой церковный праздник, поэтому всем верующим рекомендуется побывать на богослужении в храме. Верующие, как правило, ставят свечку у изображающей апостолов иконы и молятся им за себя и своих близких, а также помогают нуждающимся.

Дома или в церкви можно почитать молитву к святым апостолам. Например, такую:

"О славные апостолы Петр и Павел, души за Христа отдавшие и кровью своей ниву Его удобрившие! Услышьте чад ваших молитвы и воздыхания, с сокрушением сердца приносимые. Ибо омрачились беззакониями и из-за этого обложились бедами, как тучами, елея доброго жития весьма обнищали, и не можем противиться хищным волкам, которые дерзостно стараются расхищать наследие Божие. О сильные! Понесите немощи наши; не отходите духом от нас, чтобы мы не были совсем лишены любви Божией, но сильным вашим заступничеством нас защитите. Да помилует Господь всех нас по молитвам вашим, чтобы Он уничтожил рукописание безмерных грехов наших и сподобит со всеми святыми блаженного Царства и Брака Агнца Своего, которому принадлежит честь, слава, благодарность и поклонение во веки веков. Аминь".

Можно и нужно поздравить с днем ангела всех знакомых мужчин, которые носят имя Петр и Павел.

В этот день устраиваются праздничные семейные обеды. Причем на столе обязательно должны присутствовать блюда из рыбы (ведь святой Петр считается покровителем рыбаков).

А крестные родители в этот праздник обычно навещают своих крестников и крестниц. По древней традиции они должны угостить крестных сыновей и дочерей пирогами, а также пригласить своих кумовьев в гости на ужин.

Стоит отметить, что физический труд в этот праздник не приветствуется: нельзя убираться, стирать, гладить. Также лучше не ругаться и не ссориться.

Петр и Павел

Как мы уже упоминали, день обоих апостолов, который приходится на экватор лета, является сплавом христианского вероучения и народных традиций.

В славянском календаре день Петра и Павла знаменует "макушку лета", расцвет всех сил природы. Это начало сенокоса, время летних свадеб, забав, связанных с купаниями, и ритуальных костров. А вот венчаться в праздник святых запрещено церковью категорически.

С этим днем в нашей стране связывалось много поверий и обычаев. Было принято умываться из трех ключей, встречать восход и щедро угощать бедных.

К этому дню готовились, как к большому празднику: белили дома, украшали полотенцами стены, убирали во дворе. Утром этого дня все шли в церковь. Девушки украшали свои головы венками из полевых цветов, а особенно красными маками.

На Петра впервые после поста, который в народе называют Петровка, разрешалось готовить молочные блюда. Хозяйки варили вареники с творогом, пекли мандрики - сырные бабки.

С этого времени переставала куковать кукушка. "Мандрикой подавилась", - объясняли детям бабушки. Согласно легенде, птица украла у святого Петра одну мандрику и за это была наказана Богом – на Петра давится мандриками и перестает куковать. А если кует кукушка и после Петра, то это, по народным верованиям, предвещает несчастье.

Святой Петр считался покровителем пастухов. Высокие с нежными голубыми цветами стебли цикория в Украине называют "Петровым кнутом".

На Бойковщине пастухи собирались на пастбище, строили "петривник" - небольшую землянку или ограду, украшенную зеленью, и вместе обедали. Ели молочное - чтобы коровы лучше доились.

В восточных регионах Украины существовал такой обычай на Петра: женщины обедали вместе, а потом рвали травы, имеющие желтый цвет, и кормили ими коров: "чтобы желтое молоко было".

На второй день после Петра отмечали когда-то тоже праздник, но наполовину меньше, и назывался он "на пол-Петра" или "Петрова отца". На Слобожанщине в этот день резали трех петушков и варили борщ в трех горшочках - "три борща, потому святой Петр три раза отрекался от Христа".

Приметы

Если на Петра один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Дождь на Петра и Павла – уродится рожь.

Как идет на Петра дождь, будет гнить картофель.

Петровки холодные – год голодный.

Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

По Петру и по теплу.

На Петра – вода теплая.

Петровка проходит – половины лета нет