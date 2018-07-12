Вступительная кампания 2018: стартовала подача заявлений

В четверг, 12 июля, стартовал прием электронных заявлений абитуриентов в учреждения образования.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

"12 июля в электронных кабинетах абитуриентов будет открыта возможность подачи заявлений на поступление. ...Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18 часов 26 июля, то есть более 2 недель", - говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что регистрация электронных кабинетов продлится до 18 часов 25 июля.

В министерстве напомнили абитуриентам о необходимости тщательно проверять внесенную в электронные кабинеты информацию перед тем, как формировать заявление в заведения высшего образования.

Кроме того, советуют не торопиться и оценить свои шансы на поступление в избранных ЗВО, заранее просчитав свой конкурсный балл на ту или иную специальность.

С подробной информацией о конкурсных баллах по разным специальностям, по которым прошел большой конкурс в прошлом году, можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки.