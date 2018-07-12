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Сенцов написал письмо лидеру группы "Бумбокс"

Сенцов написал письмо лидеру группы "Бумбокс"
13:07 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Украинский политзаключенный Олег Сенцов в письме передал привет украинскому музыканту и лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку и поблагодарил за поддержку.

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов написал письмо лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

"Отдельный привет передай Андрею Хлывнюку. Скажи, что я знаю о его активности в мою сторону, про музыку к белорусскому спектаклю и прочее", - написал Сенцов.

Политзаключенный отметил, что является давним поклонником творчества Хлывнюка, а также рассказал, что получил от него открытку "год или два назад", когда находился в Якутии.

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"А тут недавно включили "Вахтерам" (песня "Бумбокса" - прим. ред.), так что получил три минуты несравненного удовольствия и единения с Родиной", - написал Сенцов, добавив, что будет очень рад, если когда-нибудь встретится с Хлывнюком.

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