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Прогноз погоды в Украине 13 июля: ожидаются кратковременные дожди и грозы

Дождь
16:23 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине 13 июля сохранится жаркая погода, днем по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

В Украине в пятницу, 13 июля, в юго-восточной части страны сохранится жаркая и в основном сухая погода; погоду остальной территории будет определять теплая воздушная масса и атмосферный фронт, перемещающийся с запада, сообщает Укргдирометцентр.

Ночью в западных регионах страны, Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях, а днем по всей Украине, кроме восточных и большинства южных областей, ожидается кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных областях и в Днепропетровской области ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°.

На западе Украины дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14…+17 градусов, днем +23…+26 градуса.

В Карпатах гроза. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+29 градуса.

В центре Украины ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью +16…+19 градусов, днем +25…+27 градуса.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +19…+21 градуса, днем +30…+33 градуса.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью +19…+22 градуса, днем +31…+33 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +31…+33 градуса.

В Киеве 13 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный , 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июля самая высокая температура днем была 34,1° в 1936 году, самая низкая ночью 8,2° в 1904 году.

В Украине в субботу, 14 июля, ночью на Левобережье и в западных областях местами небольшой, днём в Украине, кроме юга, кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в южной и восточной частях ночью 18-23°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днём 23-28°, в западных областях (кроме Закарпатья) ночью 10-15°, днем 17-22°.

В Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение

В Киеве 14 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 25°.

По состоянию на 9:00 четверга, 12 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-28°; в Днепре возле Киева 22°.

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Новости Украины, 13 июля, Грозы, Жара, Кратковременные дожди, Погода в регионах Украины 13 июля, Прогноз погоды в Украине.
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