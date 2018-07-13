Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

Чийгоз: Состояние Балуха остается крайне сложным

Владимир Балух
05:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский активист Владимир Балух пребывает в камере СИЗО Симферополя, где находится более 10 заключенных.

Осужденный в анексованому Россией Крыма украинский активист Владимир Балух продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО, что плохо сказывается на его здоровье.

Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Сейчас он находится в общей камере, где более 10 заключенных, и ему очень сложно – сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. Учитывая голодовку, которую он продолжает держать, ему предпочтительнее более спокойная обстановка. Состояние здоровья остается крайне сложным", – сказал Чийгоз.

Напомним: 5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел.

Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ахтем Чийгоз, Владимир Балух, Политзаключенные, Россия, СИЗО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В сентябре пройдут Дни добрососедства Польши и Украины Протесты под Радой набирают оборот: депутатов не выпускают из парламента Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день

Последние новости

Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0