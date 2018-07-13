Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы

В Украине в субботу, 14 июля, ночью на Левобережье и в западных областях местами небольшой, днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в южной и восточной частях ночью 18-23°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°, в западных областях (кроме Закарпатья) ночью 10-15°, днем 17-22°.

В Киеве 14 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 25°.

Погода в субботу, 14 июля (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 14 июля , в городах Украины:

в Киеве - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +24...+26°;

в Виннице - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +18...+20°;

в Луганске - солнечно, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Луцке - дождь с грозой, ночью +12...+14°, днем +19...+21°;

во Львове - грозовой дождь, ночью +12...+14°, днем +19...+21°;

в Днепре - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;

в Донецке - грозовой дождь, ночью +19...+21°, днем +31...+33°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°;

в Запорожье - грозовой дождь, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;

в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +12...+14°, днем +19...+21°;

в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +26...+28°;

в Николаеве - солнечно, ночью +20..+22°, днем +31...+33°;

в Одессе - солнечно, ночью +21...+23°, днем +28...+30°;

в Полтаве - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +26...+28;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +12...+14°, днем +20...+22°;

в Симферополе - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +25...+27°;

в Тернополе - дождь с грозой, ночью 12...+14°, днем +22...+24°;

в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +24...+26°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +17...+19°, днем +30...+32°;

в Херсоне - без осадков, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;

в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +12...+14°, днем +22...+24°;

в Черкассах - дождь с грозой, ночью +15..+17°, днем +25...+27°;

в Чернигове - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +25...+27°;

в Черновцах - дождь с грозой, ночью +12...+14°, днем +19...+21°.

В воскресенье, 15 июля, дожди не прекратятся, жара немного спадет. В южных областях ожидается +30, на востоке +29, в центре прогнозируют 27 градусов тепла, на севере – на градус меньше. Холоднее всего будет на западе – местами лишь +23. В столице дожди с грозами, ночью 14-16, днем 24-26 градусов тепла.

Погода в воскресенье, 15 июля (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 15 июля , в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью +16...+18°, днем +24...+26°;

в Виннице -солнечно, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Луганске - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +31...+33°;

в Луцке - дождь, ночью +12...+14°, днем +19...+21°;

во Львове - дождь и гроза, ночью +12...+14°, днем +18...+20°;

в Днепре - солнечно, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;

в Донецке - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;

в Житомире - без осадков, ночью +13...+15°, днем +22...+24°;

в Запорожье - ясно, ночью +20...+22°, днем +29...+31°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью +12...+14°, днем +19...+21°;

в Кропивницком - солнечно, ночью +15...+17°, днем +26...+28°;

в Николаеве - без осадков, ночью +17..+19°, днем +27...+29°;

в Одессе - солнечно, ночью +19...+21°, днем +27...+29°;

в Полтаве - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +26...+28°;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +12...+14°, днем +20...+22°;

в Симферополе - солнечно, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +25...+27°;

в Тернополе - дождь и гроза, ночью +12...+14°, днем +18...+20°;

в Ужгороде - дождь с грозой, ночью +14...16°, днем +21...+23°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +17...+19°, днем +30...+32°;

в Херсоне - без осадков, ночью +20...+22°, днем +29...+31°;

в Хмельницком - дождь, ночью +12...+14°, днем +19...+21°;

в Черкассах - ясно, ночью +15..+17°, днем +26...+28°;

в Чернигове - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +25...+27°;

в Черновцах - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +19...+21°.

Напомним, Минздрав обнародовал полный список пляжей Украины, где не рекомендуется купаться.