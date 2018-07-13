В Украине ожидается повышение уровня воды в реках

По данным Укргидрометцентра, на протяжении 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.)

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия", - добавили в пресс-службе.

Сегодня с утра в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 204 человек.

Как сообщалось, из-за сильных дождей затопило расположеные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.