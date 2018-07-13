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В Украине запустили онлайн-платформу для торговли агропродукцией

Импорт, экспорт
11:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Регистрация на платформе - бесплатная. Платформа поддерживает торговлю основными видами агропродукцией.

Онлайн-платформу для торговли агропродукцией Tradomatic запустили в Украине.

"Tradomatic – это платформа которая оцифровывает физический процесс торговли агропродукцией. Объединяет основных производителей и покупателей, локальных и глобальных трейдеров, агрохолдинги и крупные хозяйства в единую концепцию онлайн-торговли агропродукцией", - сообщил в ходе презентации платформы исполнительных директор и соучередитель Tradomatic Денис Балон.

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По его словам, Tradomatic представляет собой инструмент, который позволяет заключить сделку онлайн и получить ее моментальное подтверждение, осуществить анализ рынка, поиск потенциальных клиентов и лучшего ценового предложения с одновременными возможностями обсуждения деталей сделки.

Среди функций платформы есть возможность заключать контракты конфиденциально. Tradomatic основано в 2017 году.

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Новости Украины, Tradomatic, Денис Балон, Торговля агропродукцией, Украина.
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