В Украине запустили онлайн-платформу для торговли агропродукцией
Новости Украины: Регистрация на платформе - бесплатная. Платформа поддерживает торговлю основными видами агропродукцией.
Онлайн-платформу для торговли агропродукцией Tradomatic запустили в Украине.
"Tradomatic – это платформа которая оцифровывает физический процесс торговли агропродукцией. Объединяет основных производителей и покупателей, локальных и глобальных трейдеров, агрохолдинги и крупные хозяйства в единую концепцию онлайн-торговли агропродукцией", - сообщил в ходе презентации платформы исполнительных директор и соучередитель Tradomatic Денис Балон.
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По его словам, Tradomatic представляет собой инструмент, который позволяет заключить сделку онлайн и получить ее моментальное подтверждение, осуществить анализ рынка, поиск потенциальных клиентов и лучшего ценового предложения с одновременными возможностями обсуждения деталей сделки.
Среди функций платформы есть возможность заключать контракты конфиденциально. Tradomatic основано в 2017 году.