В Украине запустили онлайн-платформу для торговли агропродукцией

Онлайн-платформу для торговли агропродукцией Tradomatic запустили в Украине.

"Tradomatic – это платформа которая оцифровывает физический процесс торговли агропродукцией. Объединяет основных производителей и покупателей, локальных и глобальных трейдеров, агрохолдинги и крупные хозяйства в единую концепцию онлайн-торговли агропродукцией", - сообщил в ходе презентации платформы исполнительных директор и соучередитель Tradomatic Денис Балон.

По его словам, Tradomatic представляет собой инструмент, который позволяет заключить сделку онлайн и получить ее моментальное подтверждение, осуществить анализ рынка, поиск потенциальных клиентов и лучшего ценового предложения с одновременными возможностями обсуждения деталей сделки.

Среди функций платформы есть возможность заключать контракты конфиденциально. Tradomatic основано в 2017 году.