Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости: Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости: "Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
X

Медучреждения "первички" получили первые начисления

Измерение давления
14:26 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Национальная служба здоровья Украины выполнила первую выплату медучреждениям первичной медпомощи, которые вошли в реформу здравоохранения.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) осуществила первую выплату медучреждениям первичной медпомощи, которые с 1 июля первыми вошли в реформу здравоохранения, перечислив им 244 млн грн. Об этом сообщил глава НСЗУ Олег Петренко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"13 июля 152 медицинских учреждения, заключившие договоры с Национальной службой здоровья, получили на свои счета первые средства. 244 миллиона за первый месяц!", - написал он, подчеркнув, что наибольший успех наблюдается в Киевской, Винницкой, Полтавских областях.

Еще девять медучреждений смогут получать средства по новому принципу, после того, как устранят ряда недочетов.

О.Петренко также заявил, что НСЗУ "четко и своевременно выполнила свои обязательства перед учреждениями, которые поверили в изменения, проделали большую работу и заключили с договор" со службой.

"Это - сигнал для тех, кто еще колеблется", - отметил он, напомнив, что с начала 2019 года государство будет финансировать только те медицинские учреждения, которые заключили договор со службой.

Как сообщалось, с 1 июля 2018 года ряд учреждений первичной медицинской помощи, которые выполнили все условия НСЗУ и подписали с ней договора, начали работать по новому принципу финансирования – "деньги идут за пациентом". Согласно ему, пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, зависящий от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Супрун заявила, что в Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

Как известно, второй этап подписания договоров между медучреждениями будет объявлен в конце июля.

Согласно данным электронной системы здравоохранения, по состоянию на 13 июля 2018 года декларации с врачами подписали 12,431 млн пациентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Медучреждения, Национальная служба здоровья, Первая выплата, Первичка, Первичная медпомощь, Реформа здравоохранения.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Укравтодор похвастался о ходе ремонта и строительства дорог Безработные украинцы получили денежную помощь на открытие бизнеса В Украине запустили онлайн-платформу для торговли агропродукцией

Последние новости

Омбудсмен: Политзаключенный Клых не давал согласия на помещение в психбольницу Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
04 Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018
05 Назван следующий соперник Ломаченко
Новости сегодня
05:05 Секреты красоты: как девушки меняются благодаря макияжу (Фото)
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0