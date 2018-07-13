Медучреждения "первички" получили первые начисления

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) осуществила первую выплату медучреждениям первичной медпомощи, которые с 1 июля первыми вошли в реформу здравоохранения, перечислив им 244 млн грн. Об этом сообщил глава НСЗУ Олег Петренко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"13 июля 152 медицинских учреждения, заключившие договоры с Национальной службой здоровья, получили на свои счета первые средства. 244 миллиона за первый месяц!", - написал он, подчеркнув, что наибольший успех наблюдается в Киевской, Винницкой, Полтавских областях.

Еще девять медучреждений смогут получать средства по новому принципу, после того, как устранят ряда недочетов.

О.Петренко также заявил, что НСЗУ "четко и своевременно выполнила свои обязательства перед учреждениями, которые поверили в изменения, проделали большую работу и заключили с договор" со службой.

"Это - сигнал для тех, кто еще колеблется", - отметил он, напомнив, что с начала 2019 года государство будет финансировать только те медицинские учреждения, которые заключили договор со службой.

Как сообщалось, с 1 июля 2018 года ряд учреждений первичной медицинской помощи, которые выполнили все условия НСЗУ и подписали с ней договора, начали работать по новому принципу финансирования – "деньги идут за пациентом". Согласно ему, пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, зависящий от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

Как известно, второй этап подписания договоров между медучреждениями будет объявлен в конце июля.

Согласно данным электронной системы здравоохранения, по состоянию на 13 июля 2018 года декларации с врачами подписали 12,431 млн пациентов.