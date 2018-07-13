Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости: Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости: "Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
X

Телеканал "Интер" не согласен и пойдет в суд

ИНТЕР
15:54 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наложил оштрафовал "Интер" на 4 млн 46 тыс. грн. за трансляцию концерта ко Дню победы.

Телеканал "Интер" заявляет, что не согласен с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа за концерт ко Дню победы и планирует обжаловать его в суде.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

"В акте проверки комиссия Нацсовета привела несколько цитат из программы. Все они связаны исключительно с осуждением нацизма как проявления фашизма... Телеканал "Интер" будет защищать интересы своих телезрителей и обжалует решение Нацсовета в судебном порядке", - подчеркивают на телеканале.

11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. грн за разжигание вражды концертом 9 мая "Победа. Одна на всех", а также указал на недопустимость нарушений законодательства в дальнейшем.

Канал должен уплатить штраф в течение 30 дней, если не обжалует его в суде.

Как ранее сообщалось, Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Интер",  которая выявила, что в эфире телеканала 9 мая во время трансляции концерта звучали следующие фразы ведущих:

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников";

"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Интер, Нацсовет, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Суд, Штраф.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Медучреждения "первички" получили первые начисления Безработные украинцы получили денежную помощь на открытие бизнеса В Украине запустили онлайн-платформу для торговли агропродукцией

Последние новости

Омбудсмен: Политзаключенный Клых не давал согласия на помещение в психбольницу Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
04 Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018
05 Назван следующий соперник Ломаченко
Новости сегодня
05:05 Секреты красоты: как девушки меняются благодаря макияжу (Фото)
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0