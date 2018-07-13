Телеканал "Интер" не согласен и пойдет в суд

Телеканал "Интер" заявляет, что не согласен с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа за концерт ко Дню победы и планирует обжаловать его в суде.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

"В акте проверки комиссия Нацсовета привела несколько цитат из программы. Все они связаны исключительно с осуждением нацизма как проявления фашизма... Телеканал "Интер" будет защищать интересы своих телезрителей и обжалует решение Нацсовета в судебном порядке", - подчеркивают на телеканале.

11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. грн за разжигание вражды концертом 9 мая "Победа. Одна на всех", а также указал на недопустимость нарушений законодательства в дальнейшем.

Канал должен уплатить штраф в течение 30 дней, если не обжалует его в суде.

Как ранее сообщалось, Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Интер", которая выявила, что в эфире телеканала 9 мая во время трансляции концерта звучали следующие фразы ведущих:

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников";

"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров".