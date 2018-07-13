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Кабмин создаст инклюзивно-ресурсные центры для детей с особыми потребностями

Марина Порошенко с девочкой
16:37 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Правительство поддержало создание инклюзивно-ресурсные центры для детей в возрасте от 2 до 18 лет, а также утвердило их деятельность.

Кабинет министров Украины принял решение о создании инклюзивно-ресурсных центров для детей и утвердил положение об их деятельности.

Согласно постановлению правительства №545 от 12 июля, цнклюзивно-ресурсный центр является учреждением, которое создается с целью обеспечения права детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования, в том числе в профессионально-технических учебных заведениях.

Работа центров будет направлена на проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка с особыми образовательными потребностями, предоставления им психолого-педагогической помощи и обеспечение системного квалифицированного сопровождения.

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Данным решением правительство рекомендовало органам местного самоуправления и местным органам исполнительной власти создать в течение двух месяцев: инклюзивно-ресурсные центры, а также областные, Киевский городской ресурсные центры по поддержке инклюзивного образования путем реорганизации психолого-медико-педагогических консультаций.

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Новости Украины, Деятельность, Инклюзивно-ресурсные центры, Кабмин, Правительство, Создание.
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