Кабмин создаст инклюзивно-ресурсные центры для детей с особыми потребностями

Кабинет министров Украины принял решение о создании инклюзивно-ресурсных центров для детей и утвердил положение об их деятельности.

Согласно постановлению правительства №545 от 12 июля, цнклюзивно-ресурсный центр является учреждением, которое создается с целью обеспечения права детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования, в том числе в профессионально-технических учебных заведениях.

Работа центров будет направлена на проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка с особыми образовательными потребностями, предоставления им психолого-педагогической помощи и обеспечение системного квалифицированного сопровождения.

Данным решением правительство рекомендовало органам местного самоуправления и местным органам исполнительной власти создать в течение двух месяцев: инклюзивно-ресурсные центры, а также областные, Киевский городской ресурсные центры по поддержке инклюзивного образования путем реорганизации психолого-медико-педагогических консультаций.