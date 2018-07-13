Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости: Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости: "Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
X

Украина намерена начать производство ракет к комплексам "Бук"

Вооружение ЗРВ
16:46 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Украина совершила закупки необходимого оборудования из-за рубежа, чтобы наладить замкнутый цикл производства ракет "буковского калибра".

Украина закупила необходимое зарубежное оборудование для налаживания замкнутого цикла производства ракет "буковского"калибра и перспективного украинского ЗРК средней дальности. Об этом сообщает "Народная армия".

Отмечается, что процесс от разработки до схода ракет с конвейера все равно займет определенное время. Сегодня на вооружении ЗРВ стояний зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и зенитные ракетные системы С-300 различных модификаций.

Вооружение подержанное, но его состояние контролируют специалисты-ремонтники, а конструкторы постоянно работают над модернизацией.

Кроме того, украинские предприятия активно осваивают ремонт старой "буковской" ракеты 9М38М1. Особое внимание — двигателю и твердому ракетному топливу, качество и кондиция которых влияют на разгон, скорость и дальность поражения цели.

"Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод "разработало новое смесевое твердое ракетное топливо с улучшенными характеристиками, испытания которого уже идет. Ожидают, что благодаря новым порохам и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты ее скорость и дальность полета существенно увеличатся. Если ракетчики будут довольны "поведением "ЗКР во время испытательных пусков, то сразу после их окончания начнется "перезаправка" отремонтированных ракет. Впоследствии эти порохи будут использовать для новых перспективных разработок ЗКР", - говорится в сообщении.

Трагедия на Ривнеском полигоне: рассматриваются 3 версии взрыва миномета

Как известно, многофункциональный високомобільний зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук" (последняя модернизация ЗРК "Бук-М1-2") предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (Зависит от модернизации).

Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий (центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.

Ранее сообщалось, что украинские военные получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, замкнутый цикл, Налаживание, Оборудование, Покупка, Производство, Ракеты Бук, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Безработные украинцы получили денежную помощь на открытие бизнеса В Украине запустили онлайн-платформу для торговли агропродукцией "Евробляхеры" под Радой попытались остановить сына Порошенко

Последние новости

Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри "Я взволнован": Владимир Кличко вручит награду солисту Scorpions
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
04 Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018
05 Назван следующий соперник Ломаченко
Новости сегодня
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
03:34 Снимки моделей плейбоя до и после макияжа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0