В Минобороны сообщили, сколько военных заключили контракт с ВСУ

С начала 2018 года почти 17 тысяч человек заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время брифинга перед началом прямой телефонной линии в клубе Кабинета министров Украины.

"С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВС Украины приняты 17 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Заместитель министра также проинформировал, что в апреле-мае 2018 года был проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу, во время которого в ряды ВСУ и других военных формирований было призвано и направлено 15 тыс. 190 человек.

Также произошло увеличение оперативного резерва Вооруженных сил Украины, который составляет более 158 тыс. человек, из них около 122 тыс. человек - резерв первой очереди.

"С начала года осуществлена подготовка более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч - второй очереди", - заявил Петренко.

В этом контексте заместитель министра обороны Украины сообщил об успешном проведении в конце июня на Гончаровском полигоне в Черниговской области первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне "Северная крепость - 2018".

"Во время этих учений 3 тысячи 700 резервистов второй очереди отрабатывали основные задачи подразделений территориальной обороны", - добавил он.