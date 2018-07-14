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В Минобороны сообщили, сколько военных заключили контракт с ВСУ

Украинские военные приносят присягу
09:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В апреле-мае 2018 года прошел призыв украинцев на срочную военную службу, всего было призвано и направлено на службу 15 тысяч 190 человек.

С начала 2018 года почти 17 тысяч человек заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время брифинга перед началом прямой телефонной линии в клубе Кабинета министров Украины.

"С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВС Украины приняты 17 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Заместитель министра также проинформировал, что в апреле-мае 2018 года был проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу, во время которого в ряды ВСУ и других военных формирований было призвано и направлено 15 тыс. 190 человек.

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Также произошло увеличение оперативного резерва Вооруженных сил Украины, который составляет более 158 тыс. человек, из них около 122 тыс. человек - резерв первой очереди.

"С начала года осуществлена подготовка более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч - второй очереди", - заявил Петренко.

В этом контексте заместитель министра обороны Украины сообщил об успешном проведении в конце июня на Гончаровском полигоне в Черниговской области первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне "Северная крепость - 2018".

"Во время этих учений 3 тысячи 700 резервистов второй очереди отрабатывали основные задачи подразделений территориальной обороны", - добавил он.

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