Минобразования обнародовало список госзаказа для ВУЗов

Министерство образования и науки обнародовало объемы государственного заказа на подготовку специалистов всех образовательно-квалификационных уровней для заведений высшего образования, которые подчиняются министерству. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

"191 100 мест - общий объем государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических кадров в ЗВО и научных учреждениях на 2018 год. Из них 167 016 мест предусмотрено по государственному заказу для заведений МОН", - говорится в сообщении на сайте.

Таким образом вузы смогут принять на бюджетные места 78 755 поступающих на степень бакалавра, 39 210 поступающих на степень младшего специалиста, 62 403 поступающих на степень магистра.

В министерстве отметили, что в 2018 году по сравнению с прошлым годом объем госзаказа уменьшен на 10%. Основное сокращение обусловлено передачей финансирования колледжей, которые осуществляют подготовку младших специалистов на базе 9 классов, на местный уровень.

Уменьшение госзаказа на бакалавра на 4% произошло из-за уменьшения количества выпускников 11 класса в 2018 году. В целом за счет государственных средств в этом году будут иметь возможность учиться 52% нынешних выпускников школ.

Больше всего мест государственного заказа выделены для специальностей:

"Среднее образование" (по всем предметным специальностям) - 7475 мест

"Медицина" - 4 507 мест

"Компьютерные науки" - 3 216 мест

"Правоведение" - 3 090 мест

"Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" - 2 736 мест

"Строительство и гражданская инженерия" - 2 650 мест

"Филология" (все языковые направления) - 2 210 мест

"Отраслевое машиностроение" - 2 025 мест

"Компьютерная инженерия" - 1 951 место

"Правоохранительная деятельность" - 1 910 мест.

В этом году отменен госзаказ на заочную форму обучения по специальности "Право".

Детальное распределение мест государственного заказа по заведениям высшего образования доступно на сайте Министерства образования и науки.