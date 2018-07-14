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Названо количество усыновленных детей с начала 2018 года

Усыновление ребенка в Украине
12:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: humanrights.org.ua

Новости Украины: В Минсоцполитики сообщили, что за 5 месяцев 2018 года в Украине усыновлено 604 ребенка, а кандидатов на усыновителей сейчас насчитывается 1,700 человек.

В Украине сейчас насчитывается более 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены, а кандидатов на усыновителей — 1 тысяча 700 человек. Об этом сообщается в ответе Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента на информационный запрос.

"На учете детей, которые могут быть усыновлены, находится более 17 тысяч детей. Количество кандидатов в усыновители — 1700 человек", - говорится в сообщении.

В Министерстве социальной политики в ответ на запрос отметили, что среди указанных 1700 кандидатов в усыновители все являются гражданами Украины.

Также в Минсоцполитики рассказали, что из 17 тысяч детей, которые сейчас ждут усыновления, около 12 тысяч находятся в семейных формах воспитания (опека, приемные семьи, детские дома семейного типа) и почти 5 тысяч устроены в государственные учреждения различного типа.

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При этом в министерстве отметили, что за последние годы закрепилась тенденция уменьшения количества детей на учете для усыновления. В частности, в 2012 году таких детей было 26 тысяч, в 2014 году — 22 тысячи, в 2016 — более 18 тысяч детей.

Вместе с тем в Минсоцполитики, ссылаясь на оперативные данные служб по делам детей, сообщили, что в течение 5 месяцев 2018 года в Украине было усыновлено 604 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки (гражданами Украины — 471, иностранцами — 133 ребенка).

По результатам 2017 года в Украине был оусыновлено 1841 ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, из них украинцами 1518 детей, а иностранными гражданами — 323 ребенка.

Отмечается, что иностранные граждане чаще усыновляют детей в возрасте от 6 до 16 лет.

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Новости Украины, Количество кандидатов на усыновителей, Количество усыновленных детей, Минсоцполитики, Украина.
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