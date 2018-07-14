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Вступительная кампания в ПТО продолжается до 1 сентября

Экзамен
13:25 Сегодня Телеграф
Фото: zn.ua

Новости Украины: В Украине вступительная кампания в учреждения профессионального образования продолжится до 1 сентября.

В Украине проводится вступительная кампания не только в вузы, но и у учреждения профессионального образования. Она будет проходить до 1 сентября, однако учреждения ПТО самостоятельно определяют конкретные сроки приема поступающих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Вступительная кампания в учреждения профобразования не имеет четко определенных сроков - они самостоятельно объявляют конкурс, определяют даты вступительных экзаменов, формируют списки рекомендованных к зачислению. Ввиду комплектации групп, учреждения продолжают или завершают набор учеников, однако прием документов должен закончиться к началу занятий - до 1 сентября 2018 года", - отметила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Определять уровень знаний претендентов на поступление в учреждение можно с помощью разных критериев. Среди них - собеседование, рейтинг по среднему баллу свидетельство или аттестат об образовании, вступительные экзамены и пр. Традиционно Условиями поступления определен перечень тех, кто имеет право первоочередного зачисления или вне конкурса, предоставив подтверждение на право льготного поступления.

В этом году для обучения на бюджет в учреждения профтехобразования предлагается около 100 тыс. мест. В прошлом году профессиональное образование за средства регионального и государственного заказа начали получать 101 тыс. учеников. Также ученики обеспечиваются стипендиями и общежитиями. Во время учебы ученики могут рассчитывать на оплату производственной практики, которая проходит на предприятиях.

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По данным МОН, самыми популярными профессиями среди поступающих являются парикмахер, повар, кондитер, водитель или слесарь по ремонту автотранспорта, штукатур, плиточник.

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Новости Украины, 1 сентября, Вступительная кампания, МОН, пто.
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