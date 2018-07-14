Вступительная кампания в ПТО продолжается до 1 сентября

В Украине проводится вступительная кампания не только в вузы, но и у учреждения профессионального образования. Она будет проходить до 1 сентября, однако учреждения ПТО самостоятельно определяют конкретные сроки приема поступающих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Вступительная кампания в учреждения профобразования не имеет четко определенных сроков - они самостоятельно объявляют конкурс, определяют даты вступительных экзаменов, формируют списки рекомендованных к зачислению. Ввиду комплектации групп, учреждения продолжают или завершают набор учеников, однако прием документов должен закончиться к началу занятий - до 1 сентября 2018 года", - отметила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Определять уровень знаний претендентов на поступление в учреждение можно с помощью разных критериев. Среди них - собеседование, рейтинг по среднему баллу свидетельство или аттестат об образовании, вступительные экзамены и пр. Традиционно Условиями поступления определен перечень тех, кто имеет право первоочередного зачисления или вне конкурса, предоставив подтверждение на право льготного поступления.

В этом году для обучения на бюджет в учреждения профтехобразования предлагается около 100 тыс. мест. В прошлом году профессиональное образование за средства регионального и государственного заказа начали получать 101 тыс. учеников. Также ученики обеспечиваются стипендиями и общежитиями. Во время учебы ученики могут рассчитывать на оплату производственной практики, которая проходит на предприятиях.

По данным МОН, самыми популярными профессиями среди поступающих являются парикмахер, повар, кондитер, водитель или слесарь по ремонту автотранспорта, штукатур, плиточник.