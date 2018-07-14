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Климпуш-Цинцадзе рассказала о препятствия на пути к гендерному равенству

Женщины-военнослужащие
14:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Главной задачей Украины является усиление участия женщин в принятии решений в сферах национальной безопасности и обороны и в миротворческой деятельности.

Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила со специальным представителем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по гендерным вопросам Хейди Фрай (Канада) усиление дальнейшего сотрудничества в реализации государственной политики обеспечения гендерного равенства в Украине. Об этом информирует Правительственный портал.

"Украина продолжает свой путь к достижению равенства между мужчинами и женщинами и расширению прав и возможностей женщин, реализуя Резолюцию Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность", Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин, а также региональные обязательства, которые содержатся, в частности, в новой Стратегии гендерного равенства 2018-2023 годов Совета Европы", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Украина является единственной страной, одобрившей Резолюцию 1325 Совета Безопасности ООН во время военного конфликта.

"В приоритете - усиление участия женщин в принятии решений в сферах национальной безопасности и обороны, в миротворческой деятельности, а также обеспечение защиты женщин и девушек, предупреждение и реагирование на гендерное насилие", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, на сегодня в сфере безопасности и обороны можно выделить два основных направления деятельности - учреждение работы советников по вопросам гендерного равенства и гендерных студий в высших учебных заведениях сектора.

Вице-премьер-министр отметила, что в прошлом году впервые гендерное бюджетирование было включено в Стратегию управления государственными финансами на 2017-2021 годы, а в правительственном плане действий на 2018 год впервые сосредоточено внимание на гендерных приоритетах. Также утверждена Государственная социальная программа равных прав женщин и мужчин на период до 2021 года, на данный момент разрабатывается Стратегия коммуникации в области гендерной политики.

Климпуш-Цинцадзе заверила, что правительство Украины готово к углублению сотрудничества в гендерном направлении, поэтому экспертная поддержка и обмен опытом с Канадой чрезвычайно важны на этом этапе.

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Она также отметила, что на пути достижения равенства в Украине есть много препятствий, в частности популизм, манипуляции и очень медленное изменение сознания людей.

"Манипуляции общественным мнением во время войны в стране - это одно из основных препятствий на пути Украины к равенству женщин и мужчин, а следовательно и для построения мирного общества. Мы должны непрестанно объяснять, что гендерное равенство - это исключительно одинаковые возможности для представителей обоих полов во всех сферах социальной, экономической, политической жизни государства", - отметила вице-премьер-министр.

Фрай отметила значительные позитивные изменения и достижения в приближении Украины к высоким стандартам ЕС и НАТО в гендерной политике. Она отметила, что дальнейшее развитие этого направления станет базой для успешной имплементации реформ и признания демократического общества в Украине.

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Новости Украины, гендерное равенство в Украине, Женщины, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Миротворческая деятельность, нацбезопасность, Участие.
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Новости общества Украины

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