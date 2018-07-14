Прогноз погоды в Украине на 15 июля: ожидаются кратковременные дожди и грозы

В Украине в воскресенье, 15 июля, погоду будет формировать поле пониженного давления и атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Над западной частью страны сохранится прохладный воздух, на юге и востоке будет довольно жарко, на остальной территории – умеренно тепло.

В южной части преимущественно без осадков; в западных областях дожди (в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди); на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, в восточных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в южных и восточных областях ночью 17-22 °, днем 27-32°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 21-26°, в западных областях 15-20°.

На западе Украины дожди. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +17…+19 градуса.

В Карпатах дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины возможен дождь. Температура воздуха ночью +13…+16 градусов, днем +23…+26 градуса.

В центре Украины ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+26 градуса.

На востоке Украины кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +19…+22 градуса, днем +28…+31 градуса.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью +17…+21 градуса, днем +27…+31 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +29…+31 градуса.

В Киеве 15 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 июля самая высокая температура днем была 33,4° в 1951 году, самая низкая ночью 9,5° в 1905 году.

В Украине в понедельник, 16 июля, ожидаются грозовые дожди, в западных и восточных областях днем местами сильные дожди; лишь в южной части преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в южной части ночью 16-21°, днем 25-30°.

В Киеве 16 июля грозовые дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

По состоянию на 9:00 субботы, 14 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре возле Киева 22°.