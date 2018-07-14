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В Польше погиб 52-летний украинский строитель

Строители
22:41 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Обстоятельства трагического события расследует полиция, прокуратура и польская государственная инспекция труда.

Гражданин Украины, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах в Великопольском воеводстве Польши упал с крыши и погиб на месте.

Об этом сообщает Польское радио.

Трагедия произошла в субботу в предобеденное время.

"Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте", - сказала Эвелина Грабова с уездной комендатуры полиции в Шамотулах.

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Новости Украины, Заробитчане, Польша, Строитель, Шамотулы.
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