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Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев

Украинские миротворцы в Конго
09:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Минобороны

Новости Украины: На данный момент украинские миротворцы принимают участи в 8 международных операциях в 6 странах мира и районе Абьей.

Сегодня День украинских миротворцев. Этот праздник установлен постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началась участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС, что проводятся в "горячих точках" планеты.

За эти годы более 44 тыс. украинских военнослужащих приняли участие в международных миротворческих операциях в различных регионах планеты - Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Македонии, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии, Эритреи, Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и т.д.

Несмотря на продолжение боевых действий на Востоке нашего государства, Украина и в дальнейшем придерживается международных обязательств по участию в миротворческих операциях ООН.

В Минобороны сообщили, сколько военных заключили контракт с ВСУ

Сейчас ВС Украины принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

Кроме этого Дня, 29 мая в Украине отмечается "Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций".

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Новости Украины, День украинских миротворцев, Международные операции, Паздник, Украинские миротворцы.
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