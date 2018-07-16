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За летний сезон в Украине утонули уже 70 человек

Водоем
08:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине с начала июля на водоемах погибли более 70 человек, а с начала года количество достигает 600.

Каждый день в Украине фиксируются случаи чрезвычайных происшествий на водоемах. С начала года на водоемах погибли около 600 человек, с начала июля зафиксировано более 70 случаев.

Об этом сообщила в воскресенье, 15 июля, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"С начала июля зафиксировано уже более 70 случаев. Однако, даже несмотря на такую статистику, люди продолжают отправляться к местным озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания и, пренебрегая запретами, и далее подвергают себя опасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в Киеве 13 июля столичные спасатели дважды получали звонки о том, что в реке Днепр обнаружены тела утопленников.

В этот же день в Запорожской области из воды извлекли 5 тел, в том числе 12-летнего подростка.

Учитывая количество чрезвычайных происшествий возле водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда придерживаться элементарных правил безопасности! В частности:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к суднам, лодкам и катерам;

- температура воды должна быть не ниже +17 °С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;

- в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101.

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Новости Украины, ГСЧС, Пришествия на водоемах, Смерть на воде, Украина.
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