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МИД Украины сообщил об открытии визового центра в Иране

Виза
10:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям.

В воскресенье, 15 июля, начал работу визовый центр Украины в Исламской Республике Иран. 

Адрес визового центра: Building No. 11 Street, 27th Street (Roshel Khoori), Alvand street, Argentine Square, Tehran, Iran.

Телефон колл-центра: +98 218 280 2846

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Решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Исламской Республике Иран.

Напомним, Министерством иностранных дел реализован комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - в период с 15 июня до 01 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину. В частности, в России будет открыто до 8 таких учреждений.

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Новости Украины, Визовый центр, Иран, Исламская Республика Иран, МИД Украины, Украина.
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