Турчинов: Главный приоритет разработки новых образцов ракетного оружия

СНБО ставит перед оборонно-промышленным комплексом Украины задачу по созданию новых перспективных ракетных систем, в первую очередь ракет, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону страны.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения ГП "ВИЗАР" в рамках контроля за реализацией национальной ракетной программы.

"СНБО ставит перед ОПК задачу по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь в первую очередь идет о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня будет работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины", - сказал он.

Во время визита руководство ГП "Визар" продемонстрировало секретарю СНБО Украины новое современное оборудование, которое позволяет выполнять высокоточные технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем.

"Программа технологической переоснащения предприятий ОПК активно реализуется в этом году, и, что важно, новые самые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам во исполнение решения СНБО относительно либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса", - отметил он.

Секретарь СНБО прибавил, что, в соответствии с этим решением украинские предприятия независимо от формы собственности могут закупать за рубежом техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощного современного оружия без посреднической монополии государственных спецэкспортеров.

"Мы сегодня увидели цехи, где установлены новейшие технологические линии лучших иностранных производителей, которые позволяют в три раза увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно", - заявил Турчинов.

Он прибавил, что завод "ВИЗАР" привлечен к кооперации по созданию новых ракетных систем и до модернизации ракет, которые находятся на вооружении украинской армии.

Турчинов также подчеркнул, что завод "ВИЗАР", как и много других предприятий отечественного ОПК, реализовал "очень важную и сложную задачу, полностью отказавшись от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями".

"До 2014 года 40% комплектующих предприятие получало из РФ, и 88% своей продукции поставляло в Россию! После 2014 года эти отношения были прекращены, и предприятие за счет импортозамещения полностью обеспечило производство собственной продукции без российских комплектующих, и, отказавшись от российских рынков сбыта, активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые рынки, возобновляя свой экспортный потенциал", - отметил секретарь СНБО.

На совещании с руководством и конструкторами Государственного концерна "Укроборонпром" и ГП "ВИЗАР" под председательством секретаря СНБО Украины были обсуждены также новые задачи и приоритеты национальной ракетной программы.