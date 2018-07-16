Полторак решил проверить все центры обеспечения Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки в Одессу поручил передать в правоохранительные органы выявленные в ходе проверки факты нарушений и злоупотреблений руководством 46 Объединенного центра обеспечения Минобороны, которые причинили государству ущерб в крупных размерах.

"Комплексной комиссией, которая была направлена по решению министра обороны Украины для проверки 46 Объединенного центра обеспечения, установлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые причинили государству ущерб в крупных размерах", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что министр обороны узнал о фактах ненадлежащего исполнения правил приема продовольственной продукции на склады 46 Объединенного центра обеспечения (г.Одесса) и другие нарушения, которые подтвердились во время работы комплексной комиссии Министерства обороны Украины.

Также С.Полторак принял решение проверить все отдельные центры обеспечения.