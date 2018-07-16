Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса
Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Новости: Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
X

Полторак решил проверить все центры обеспечения Минобороны

Степан Полторак
16:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: Степан Полторак поручил главе комплексной комиссии в кратчайшие сроки подготовить материалы по результатам проверки всех центров обеспечения.

Министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки в Одессу поручил передать в правоохранительные органы выявленные в ходе проверки факты нарушений и злоупотреблений руководством 46 Объединенного центра обеспечения Минобороны, которые причинили государству ущерб в крупных размерах.

"Комплексной комиссией, которая была направлена по решению министра обороны Украины для проверки 46 Объединенного центра обеспечения, установлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые причинили государству ущерб в крупных размерах", - сказано в сообщении.

Турчинов: Главный приоритет разработки новых образцов ракетного оружия

В пресс-службе напомнили, что министр обороны узнал о фактах ненадлежащего исполнения правил приема продовольственной продукции на склады 46 Объединенного центра обеспечения (г.Одесса) и другие нарушения, которые подтвердились во время работы комплексной комиссии Министерства обороны Украины.

Также С.Полторак принял решение проверить все отдельные центры обеспечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Министр обороны Украины, Объединенный центр обеспечения, Степан Полторак, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу Избиение и смерть украинца: посольство обратилось в прокуратуру Турции Прогноз погоды в Украине на 16 июля: пройдут дожди с грозами

Последние новости

Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы Умер легендарный писатель Клайв Кинг Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
03 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Порошенко заявил о готовности к обороне Черного моря
Новости сегодня
16:54 "Ювентус" за день продал футболок с фамилией Роналду на 55 млн евро
16:48 На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв
16:48 Клип группы "Время и Стекло" набрал 200 миллионов просмотров на YouTube
16:41 Медики рассказали, что растительный белок очень полезен для организма
16:41 Взгляд в прошлое: как изменился Вашингтон за последние 100 лет (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: В Комитете избирателей назвали основных "прогульщиков" голосований в Раде
В КИУ назвали "прогульщиков" голосований в Раде
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Добавить комментарий
0