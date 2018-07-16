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Киев готовит ответ на массовые задержания Россией судов в Азовском море

Азовское море
18:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правительство в ближайшее веся сформирует единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на задержание РФ в Азовском море украинских судов.

С каждым днем количество задержанных российскими пограничниками в Азовском море для осмотра судов растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц. Об этом на совещании в Кабмине заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Каждый день АМПУ фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, которые направляются из/в порты Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации", - подчеркнул Юрий Лавренюк.

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В совещании приняли участие представители Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Представительства Президента Украины в АР Крым, Государственной службы по безопасности на транспорте, АМПУ, Морской поисково-спасательной службы, Фонда "Майдан Иностранных Дел" и другие.

По результатам совещания участники выработали план действий и приняли ряд совместных решений.

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Новости Украины, Азовское море, Задержание, Киев, Ответ, Пограничники из РФ, Украинские суда.
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