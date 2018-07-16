Названа дата первого суда в Ростове-на-Дону по делу Гриба
Новости Украины: В Ростове-на-Дону 23 июля пройдет первое заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.
Первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба состоится в Ростове-на-Дону 23 июля. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.
"23 июля 2018 года в 11.00 в "Северо-Кавказском окружном военном суде". Ростов-на-Дону состоится первое судебное заседание по сути дела Павла Гриба", - написал отец.
Он добавил, что заседание будет открытым.
Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда он поехал в город Гостомель на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.
В сентябре стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), его обвиняют в терроризме. Тогда же его адвокат заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ.
Суд над украинцем Павлом Грибом состоится 17 июля
Адвокат Гриба сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, 19-летний Павел Гриб по инвалидности должен постоянно принимать поддерживающие препараты.