Названа дата первого суда в Ростове-на-Дону по делу Гриба

Первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба состоится в Ростове-на-Дону 23 июля. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

"23 июля 2018 года в 11.00 в "Северо-Кавказском окружном военном суде". Ростов-на-Дону состоится первое судебное заседание по сути дела Павла Гриба", - написал отец.

Он добавил, что заседание будет открытым.

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда он поехал в город Гостомель на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.

В сентябре стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), его обвиняют в терроризме. Тогда же его адвокат заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

Адвокат Гриба сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, 19-летний Павел Гриб по инвалидности должен постоянно принимать поддерживающие препараты.