Суд над украинцем Павлом Грибом состоится 17 июля

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по существу дела украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, на 17 июля, сообщила пресс-секретарь инстанции Алена Катькало.

"По итогам предварительного слушания назначено судебное заседание на 11:00 мск 17 июля", - сказала А.Катькало.

Она отметила, что дата может измениться, в связи с тем, что защита обвиняемого не может прибыть к указанной дате.

Ранее сообщалось, что П.Гриб обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, с марта по май 2017 года, находясь в Украине, обвиняемый переписывался в Интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. П.Гриб убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному П.Грибу в связи с проблемами со здоровьем и принял решение отказать в ее удовлетворении.