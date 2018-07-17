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Глава Минэнерго РФ заявил о готовности к диалогу с Украиной по газу

Александр Новак
14:18 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной по газовому вопросу, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Россия готова к конструктивному диалогу и компромиссам на переговорах по газу с Украиной, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам двусторонних переговоров с замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошом Шефчовичем.

"Мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия к компромиссам по газу с Украиной.

Полторак решил проверить все центры обеспечения Минобороны

При этом российский министр не стал называть предложения России по объемам транзита, заметив, что скажет об этом позже.

Напомним, в Берлине между Украиной, Европейским союзом и Россией 17 июля состоятся трехсторонние консультации по условиям, по которым с 1 января 2020 в страны ЕС будет транспортироваться по украинским газопроводам российский газ. В переговорах примут участие министр энергетики России Александр Новак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Новости Украины, Александр Новак, Газ, Павел Климкин, РФ, Украина.
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