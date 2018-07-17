На экс-главу ГСЧС Бочковского была совершена попытка покушение

Вчера ночью в Броварском районе Киевской области неизвестные совершили попытку покушения с примененинием огнестрельного оружия на бывшего главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского. Об этом он сам сообщил сегодня журналистам в Киеве.

"Вчера около 20:00 на меня было совершено покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Общие черты - это то, что в меня стреляли в селе Рожнах у моего дома и есть свидетели, всего того что произошло. Я вполне это связываю с сегодняшним апелляционным судом, как предупреждение или запугивание", - сказал Бочковский.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для востановления Бочковского в должности.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности главы ГСЧС.

Напомним, 25 марта 2015 во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статьей УК Украины (задержание на месте совершения преступления).