Супрун уволила ректора Одесского национального университета Валерия Запорожана

И. о. главы Минздрава освободила от должности ректора Одесского национального медуниверситета Валерия Запорожана за нарушение устава и условий контракта.

Исполнять обязанности ректора поручено Константину Аймедову - завкафедрой этого вуза, доктору медицинских наук, сообщили в Минздраве.

"Освободить от должности Валерия Запорожана 17 июля за грубое нарушение трудовых обязанностей, в соответствии с пунктом 6.2 контракта №609 от 27 сентября 2011 года", - говорится в приказе.

В документе также указано, что основанием для увольнения стал "недопуск к проведению комиссионной проверки соблюдения устава и условий контракта ректором Валерием Запорожаном".

Руководство Минздрава назначило в июле комиссионную проверку в вузе, ректор должен был, согласно приказу по ведомству, обеспечить соответствующие условия для работы комиссии и предоставлять необходимые материалы для проведения проверки. Но Запорожан не допустил проведения проверки. Такие действия ректора были квалифицированы как "откровенный саботаж", чтобы сделать невозможной "работу комиссии".

Как сообщалось, в апреле ректор Запорожан приказом по Минздраву был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Однако позднее суд восстановил его в должности.