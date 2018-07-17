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Супрун уволила ректора Одесского национального университета Валерия Запорожана

Ульяна Супрун
17:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава Минздрава уволила ректора Одесской национального медуниверситета Валерия Запорожана за не соблюдение устава.

И. о. главы Минздрава освободила от должности ректора Одесского национального медуниверситета Валерия Запорожана за нарушение устава и условий контракта.

Исполнять обязанности ректора поручено Константину Аймедову - завкафедрой этого вуза, доктору медицинских наук, сообщили в Минздраве.

"Освободить от должности Валерия Запорожана 17 июля за грубое нарушение трудовых обязанностей, в соответствии с пунктом 6.2 контракта №609 от 27 сентября 2011 года", - говорится в приказе.

В документе также указано, что основанием для увольнения стал "недопуск к проведению комиссионной проверки соблюдения устава и условий контракта ректором Валерием Запорожаном".

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Руководство Минздрава назначило в июле комиссионную проверку в вузе, ректор должен был, согласно приказу по ведомству, обеспечить соответствующие условия для работы комиссии и предоставлять необходимые материалы для проведения проверки. Но Запорожан не допустил проведения проверки. Такие действия ректора были квалифицированы как "откровенный саботаж", чтобы сделать невозможной "работу комиссии".

Как сообщалось, в апреле ректор Запорожан приказом по Минздраву был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Однако позднее суд восстановил его в должности.

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Новости Украины, Валерий Запорожан, Одесский национальный медуниверситет, Украина, Ульяна Супрун.
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