Все законно: Супрун ответила на вопрос относительно гражданства США

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что имеет украинское гражданство в соответствии с законодательством Украины. Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу, передает "Украинская правда".

Перед этим внефракционный депутат Олег Мусий спросил, является ли она гражданкой Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что она имеет гражданство Украины.

В свою очередь, Супрун ответила: "Я являюсь гражданкой Украины. Я сделала все, что требует закон в отношении моего гражданства в Украине и я служу украинскому государству".

Ранее сообщалось, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством Украины.

В августе 2017 года депутаты ВР от фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Алексей Белый обратились в Государственную миграционную службу с просьбой проверить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун на предмет двойного гражданства. В частности, выполнила ли Супрун требования о прекращении гражданства другой страны.