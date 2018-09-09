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Сегодня в Украине празднуют День танкистов

День танкистов
11:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: День танкистов ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября, с праздником поздравили президент Украины, министр обороны Степан Полторак и секретарь СНБО.

В Украине сегодня, 9 сентября, празднуют День танкистов. Праздник был установлен согласно указу президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года.

Это было сделано "в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений".

Танкистов с праздником уже поздравили президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, секретарь СНБО А.Турчинов и глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем танкистов. Танковые войска как мощный бронированный кулак показали свою способность гарантированно выполнять сложные задачи в различных видах боя", – говорится в сообщении на сайте главы Украинского государства, обнародованном в воскресенье утром.

П.Порошенко отметил, высокое мастерство, стойкость, отвагу и решительность украинских воинов-танкистов в противостоянии с российским агрессором.

"Украинские танкисты подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу отечественных танков", – отметил президент Украины.

Виктор Муженко в Twitter напомнил о новом символе танкистов, а именно латной рукавице с перначом XVI века.

 

"Танкист - не только профессия - это героическое призвание настоящих мужчин с железным характером. Вы всегда наготове дать отпор врагу и защитить страну! С начала российской агрессии танкисты мужественно и стойко отражают враждебные наступления на Востоке Украины, умело защищают боевые позиции, действуют смело, решительно и профессионально, демонстрируя блестящую боевую выучку и продолжая лучшие традиции украинского войска", – говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте СНБО.

"Уважаемые воины-танкисты! Дорогие ветераны танковых войск и работники танкостроительной отрасли Украины! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!" – говорится в сообщении.

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Кроме того, А.Турчинов отметил работу ученых, конструкторов, инженеров и работников украинского танкостроительной отрасли.

"По праву гордимся достижениями в создании самых современных боевых машин. Благодаря вашему неутомимому и победоносному труду Украинское государство в авангарде мирового танкостроения", – отметил А.Турчинов.

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Все по теме:

Новости Украины, 9 сентября, Виктор Муженко, День танкистов, Петр Порошенко, Секретарь СНБО, Степан Полторак.
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