Сегодня в Украине празднуют День танкистов

В Украине сегодня, 9 сентября, празднуют День танкистов. Праздник был установлен согласно указу президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года.

Это было сделано "в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений".

Танкистов с праздником уже поздравили президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, секретарь СНБО А.Турчинов и глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем танкистов. Танковые войска как мощный бронированный кулак показали свою способность гарантированно выполнять сложные задачи в различных видах боя", – говорится в сообщении на сайте главы Украинского государства, обнародованном в воскресенье утром.

П.Порошенко отметил, высокое мастерство, стойкость, отвагу и решительность украинских воинов-танкистов в противостоянии с российским агрессором.

"Украинские танкисты подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу отечественных танков", – отметил президент Украины.

Виктор Муженко в Twitter напомнил о новом символе танкистов, а именно латной рукавице с перначом XVI века.

Новим символом танкістів #ЗСУ є латна рукавиця з перначем XVI ст. Саме тоді волинська тяжка кіннота під командуванням князя К.Острозького у 1514 р. розгромила московитів під Оршею. Зі святом вас, українські танкісти! Ви є справжніми нащадками українських лицарів! pic.twitter.com/M4Z7w4iMMA — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) 9 сентября 2018 г.

"Танкист - не только профессия - это героическое призвание настоящих мужчин с железным характером. Вы всегда наготове дать отпор врагу и защитить страну! С начала российской агрессии танкисты мужественно и стойко отражают враждебные наступления на Востоке Украины, умело защищают боевые позиции, действуют смело, решительно и профессионально, демонстрируя блестящую боевую выучку и продолжая лучшие традиции украинского войска", – говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте СНБО.

"Уважаемые воины-танкисты! Дорогие ветераны танковых войск и работники танкостроительной отрасли Украины! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!" – говорится в сообщении.

Кроме того, А.Турчинов отметил работу ученых, конструкторов, инженеров и работников украинского танкостроительной отрасли.

"По праву гордимся достижениями в создании самых современных боевых машин. Благодаря вашему неутомимому и победоносному труду Украинское государство в авангарде мирового танкостроения", – отметил А.Турчинов.