Гриневич рассказала, уменьшат ли количество получателей стипендий

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не видит возможности уменьшать количество охвата стипендий.

"Мы сделали достаточно серьезное изменение стипендиальной системы, стипендии достаточно сильно выросли. Ясно, что по сравнению с потребностями они маловаты, как и зарплаты для учителя. Но это была очень серьезная перемена. Я откровенно говорю вам, что не вижу возможности уменьшать количество охвата стипендий", - сообщила Л.Гриневич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, на данный момент охват стипендиями составляет 52-53%, включая тех, кто имеет социальные стипендии. Ориентировочно 47% - это академические стипендии, остальные 6% - социальные.

"Мне кажется, что сейчас такое сложное время, что уменьшать количество студентов - это был бы очень сложный шаг… Моя позиция как министра образования и науки, и пока я на ней стою, что нельзя сейчас уменьшать объем количества стипендий", - подчеркнула Л.Гриневич.

В то же время, она отметила, что этот вопрос всё же обсуждается на разных уровнях.