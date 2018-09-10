День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сайдик и губернатор Донецкой области провели переговоры
Сайдик и губернатор Донецкой области провели переговоры
Новости: Украина нарастила добычу энергоресурсов
Украина нарастила добычу энергоресурсов
Новости: Куарежма шикарной рабоной поиздевался над Кариусом (Видео)
Куарежма шикарной рабоной поиздевался над Кариусом (Видео)
Новости: Усекновение главы Иоанна Предтечи 2018: народные приметы и что нельзя делать
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2018: народные приметы и что нельзя делать
X

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2018: народные приметы и что нельзя делать

Смотрите фото (3)
Иоанн Креститель
21:07 Сегодня Телеграф
Фото:ippo.ru

Новости Украины: Праздник 11 сентября отмечается в честь мученической смерти святого Иоанна Крестителя.

11 сентября церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, нельзя в руки нож брать – это, согласно приметам, к большому несчастью. Именно Иоанн считается ближайшим предшественником Христа. Он не только смог предсказать его появление, но также и крестил самого Иисуса в водах реки Иордан, когда тот встретился с ним впервые. В Евангелии от Матвея написано о том, что Иоанн Предтеча погиб мученической смертью.

Народные приметы на 11 сентября

  • Если на Ивана журавли на юг улетели, то зима, по приметам, ранней будет.
  • Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день:

- это день строгого поста, поэтому запрещено есть не только мясное и молочное, а даже рыбу. Считается, что, проведя этот день на хлебе и воде, можно просить Бога об исцелении болезней;

- держать в руках что-либо острое, в этот праздник верующие даже не нарезают хлеб, а ломают его. В народе говорят: "Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется";

- есть что-либо, напоминающее голову, например, капусту, яблоки, арбузы (круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя); - особый запрет касается капусты – нельзя срезать кочаны и шинковать ее;

Знаменательные события в истории: 10 сентября 2018 года

- под запрет попадает в этот день и красная еда, которая ассоциируется с кровью;

- не принято пить любые напитки красного цвета; - категорически нельзя подавать что-либо к столу на блюде, ведь голову святого подали Саломее именно так;

- петь и танцевать: связано это с танцем Саломеи, падчерицы Ирода, по просьбе которой и был обезглавлен Иоанн Креститель;

- работать, а также заниматься домашними делами;

- ссориться, поскольку именно гнев и злоба стали причиной смерти Иоанна;

- в этот день священники не проводят обряд венчания.

На Усекновение главы Иоанна Предтечи обязательно соблюдается однодневный пост. Верующие соблюдают его в честь великого мученика Иоанна потому, что сам святой питался очень скудно, ел только насекомых и дикий мед, а жил в пустыне и вел строгий образ жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 11 сентября, Иоанн Креститель, Народные приметы, Праздник, Приметы, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Что нельзя делать.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Погода на неделю: в Украину идет потепление Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны Соревнования танкистов: в ВСУ определили лучший танковый взвод

Последние новости

Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии Манчестер Юнайтед готовит громкий трансфер Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы
Сегодня читают
01 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в третьем выпуске (Видео)
02 Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод
03 Словацкий представитель кричал "Россия, Россия" на трибуне Арены Львов
04 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
05 Танцы со звездами 2018: Павел Зибров прокомментировал уход из шоу
Новости сегодня
22:35 В киевской квартире нашли тело иностранца
22:31 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
22:30 Простые вкусности, которые знакомы лишь детям 90-х (Фото)
22:26 Оливия Ньютон-Джон борется с раком в третий раз
22:03 Ученые рассказали про природу узоров на Луне
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Новости: Украина не намерена пускать воду в оккупированный Крым
Украина не намерена пускать воду в Крым
Новости: Порошенко продлил срок осеннего призыва
Порошенко продлил срок осеннего призыва
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь