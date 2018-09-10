Усекновение главы Иоанна Предтечи 2018: народные приметы и что нельзя делать

11 сентября церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, нельзя в руки нож брать – это, согласно приметам, к большому несчастью. Именно Иоанн считается ближайшим предшественником Христа. Он не только смог предсказать его появление, но также и крестил самого Иисуса в водах реки Иордан, когда тот встретился с ним впервые. В Евангелии от Матвея написано о том, что Иоанн Предтеча погиб мученической смертью.

Народные приметы на 11 сентября

Если на Ивана журавли на юг улетели, то зима, по приметам, ранней будет.

Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день:

- это день строгого поста, поэтому запрещено есть не только мясное и молочное, а даже рыбу. Считается, что, проведя этот день на хлебе и воде, можно просить Бога об исцелении болезней;

- держать в руках что-либо острое, в этот праздник верующие даже не нарезают хлеб, а ломают его. В народе говорят: "Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется";

- есть что-либо, напоминающее голову, например, капусту, яблоки, арбузы (круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя); - особый запрет касается капусты – нельзя срезать кочаны и шинковать ее;

- под запрет попадает в этот день и красная еда, которая ассоциируется с кровью;

- не принято пить любые напитки красного цвета; - категорически нельзя подавать что-либо к столу на блюде, ведь голову святого подали Саломее именно так;

- петь и танцевать: связано это с танцем Саломеи, падчерицы Ирода, по просьбе которой и был обезглавлен Иоанн Креститель;

- работать, а также заниматься домашними делами;

- ссориться, поскольку именно гнев и злоба стали причиной смерти Иоанна;

- в этот день священники не проводят обряд венчания.

На Усекновение главы Иоанна Предтечи обязательно соблюдается однодневный пост. Верующие соблюдают его в честь великого мученика Иоанна потому, что сам святой питался очень скудно, ел только насекомых и дикий мед, а жил в пустыне и вел строгий образ жизни.