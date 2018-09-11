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Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы

ВСУ
11:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В октябре 2018 года украинцев ожидает один дополнительный выходной день - 16 октября.

14 октября, в воскресенье, Украина будет праздновать День защитника. В связи с этим украинцев ожидает один дополнительный выходной во втором осеннем месяце.

Так как, праздник припадает на воскресенье, то 15 октября, понедельник, будет нерабочим днем. Соответствующее распоряжение предусмотрено Кабинетом министров от 11 января 2018 года и Кодексом законов о труде.

Таким образом, в октябре украинцы будут отдыхать девять дней. 13, 14 и 15 октября - выходные подряд, а рабочая неделя начнется со  вторника, 16 октября.

Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, отмечается с 2014 года. В 2015 году парламент принял закон, согласно которому этот день является официальным выходным.

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Кроме того, в этот день отмечается праздник Покровы Пресвятой Богородицы и день украинского казачества и войска.

В 2015 году после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе было решено отменить праздник День защитника отечества (23 февраля) и учредить День защитника Украины 14 октября.

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Новости Украины, Выходные в 2018 году, Выходные в октябре, День защитника Украины, Октябрь 2018, Праздники.
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