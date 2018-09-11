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В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва

ВСУ
13:04 Сегодня Телеграф
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Продление осеннего призыва обусловлено большим количеством призывником для комплектования войск Нацгвардии и Погранслужбы.

Указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 11 сентября.

Так, согласно указу о внесении изменений в указ президента 15 февраля 2018 №33 Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную службу в 2018 году предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре месяце.

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"С целью рационального распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, продление срока призыва позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначением призывников в команды вышеуказанных воинских формирований", – сообщили в Генштабе.

Напомним, вчера Петр Порошенко подписал указ, согласно  которому увеличивается срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев.

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Новости Украины, Армия, ВСУ, Генштаб, Минобороны, Осенней призыв 2018, Призыв 2018.
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