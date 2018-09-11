В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва

Указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 11 сентября.

Так, согласно указу о внесении изменений в указ президента 15 февраля 2018 №33 Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную службу в 2018 году предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре месяце.

"С целью рационального распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, продление срока призыва позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначением призывников в команды вышеуказанных воинских формирований", – сообщили в Генштабе.

Напомним, вчера Петр Порошенко подписал указ, согласно которому увеличивается срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев.