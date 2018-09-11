Шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета

В сети появились фотографии печально известного завода "Крымский титан" с высоты птичьего полета. На сделанных 8 сентября фотографиях, которые опубликованы на странице Dronarium Украина в Facebook, видны последствия химических выбросов.

"На фото – завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют "крымским Чернобылем". Да, это крымский "Титан" и он работает, как видите. Фото было сделано 8 сентября", – говорится в описании к фото.

Фото: Dronarium Украина

Как сообщалось, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода "Крымский титан".

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения. Оккупанты решили остановить работу завода в две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической ситуации на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ. По данным Херсонской ОГА, в связи выбросами на севере Крыма из южных районов области эвакуировали более 500 человек.