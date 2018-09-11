Стало известно, сколько украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО

Если бы референдум о присоединении Украины к НАТО проходил в августе 2018 года в нем приняли бы участие 63% граждан, большинство из которых проголосовали бы за вступление в Североатлантический Альянс.

Об этом свидетельствуют данные опросов Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что самую высокую гипотетическую явку демонстрируют жители Запада (73%), самую низкую - жители Востока (52%).

В Фонде добавляют, что на этом референдуме большинство, 67% опрошенных, проголосовала бы "за" вступление в НАТО.

Еще 28% голосовали бы "против" и 5% тех, кто еще не определился.

Фото: Скриншот с сайта фонда

Социологи отмечают, что данные опросов в апреле 2012 года (как и в предыдущие годы) были бы прямо противоположными. Тогда 61% опрошенных заявляли, что проголосовали бы "против" и только 26% - "за".

Сообщается, что для тех, кто готов проголосовать "за" членство Украины в НАТО, главным аргументом является то, что Североатлантический Альянс "даст гарантию безопасности Украины" - это является определяющим мотивом для 76% опрошенных сторонников блока.

Фото: Скриншот с сайта фонда

Еще весомыми мотивами для последних является то, что членство в НАТО "позволит Украине противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории" (34%) и "позволит укрепить и модернизировать украинскую армию" (32%).

Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 16 по 28 августа 2018 года.

Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.