Стало известно, когда увеличат минимальную помощь по безработице

В январе пособие по безработице повысят на 190 гривень. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление Государственной службы занятости.

С 1 января 2019 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, увеличится с 1440 гривень до 1630 гривень, а для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 гривень до 610 гривень.

Отмечается, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 7364 гривни.

Продолжительность выплаты пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста - не более 720 календарных дней.